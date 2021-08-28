Украина

Смотрите поединок пятого тура УПЛ на Football.ua.

В рамках поединка шестого тура УПЛ киевское Динамо на своем поле примет Колос из Ковалевки. Матч состоится сегодня, 28 августа и начнется в 19:30 по киевскому времени.

После пяти туров у команды Мирчи Луческу 13 очков и первое место в турнирной таблице УПЛ, а у подопечных Руслана Костышина пять баллов и десятая строчка, но сыграно на один матч меньше.

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