Лига конференций

Наставник луганчан поделился своими мыслями после игры с норвежским клубом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды в поединке первого тура группового этапа Лиги конференций против Буде-Глимта (1:3).

"Мы понимали, что Буде-Глимт — серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А далее индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.



Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведем игру в чемпионате с Черноморцем, а потом будем смотреть дальше.



Фаворит группы в Лиге конференций? Каждая игра – это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответная игра, плюс две игры с ЦСКА и Ромой. Будем готовиться, а время все покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее вторая.



Лучший игрок в составе Буде-Глимта? Капитан команды очень понравился. Группа атаки тоже. Каждый знает, что делать на поле. Но в основном я смотрю на свою команду и меня больше интересуют мои игроки", — приводит слова Скрипника пресс-служба луганского клуба.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Буде-Глимт — Заря.