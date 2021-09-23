Украина

Форвард "горняков" прокомментировал поединок против Динамо.

Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре поделился своими эмоциями после победы "горняков" в матче за Суперкубок Украины против киевского Динамо (3:0).

"Поздравляю всех болельщиков Шахтера с победой! Отличная игра, мы были мотивированы уже до начала недели, плюс знали, что будет тяжелый матч, поскольку с Динамо всегда непросто. Я смотрел много прошлых встреч, и все они были похожи на битвы двух великих клубов, потому я был готов. Нам удалось победить, и я очень счастлив!

Оформленный дубль и наигранные голевые комбинации? Это командные голы. Если посмотреть на второй гол, например, то видно, что это отличная комбинация с помощью Исмаили, также помог Педриньо. Я очень рад.



Особый статус матчей с Динамо? С киевлянами всегда непросто. Скоро мы будем встречаться с ними снова. Интенсивность борьбы с Динамо высока, как и боевой дух. Мы должны всегда быть подготовлены. Но это был наш день.



Первый трофей в сезоне? Первый титул придаст нам уверенности и гордости. Мы заслужили, поскольку много тренировались с начала сезона. Это отличный подарок для всей команды и персонала, теперь нужно сфокусироваться на следующей игре", — приводит слова Траоре пресс-служба "горняков".

Ранее Football.ua оценил действия футболистов донецкого Шахтера в поединке за Суперкубок.