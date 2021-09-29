Украина

Football.ua предлагает вам новое видео на нашем канале.

В новом видео Football.ua мы рассказываем о тех поединках национальной сборной Украины, в которых болельщики могли наблюдать за дебютом большой группы игроков.

Кто-то из "толпы" дебютантов задержался в составе национальной команды, а для кого-то это был первый и последний матч.

В последней товарищеской игре против Чехии под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова дебютировали сразу пятеро игроков — Тарас Качараба, Виктор Корниенко, Александр Сирота, Владислав Кочергин и Сергей Булеца. Кто из них станет знаковой фигурой в составе сборной Украины, а кто лишь появился и будет забыт...

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