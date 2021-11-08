Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на контрольный поединок национальных сборных.

Сборная Украины примет на своем поле Болгарию в матче товарищеского характера, который пройдет в рамках подготовки "желто-синих" к последнему поединку отбора на чемпионат мира 2022 года. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Александра Петракова.

Так, на победу Украины предлагается коэффициент 1,47, тогда как потенциальный успех Болгарии оценивается показателем 7,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч завершится с точным счетом 1:1. Этот исход оценивается коэффициентом 8,20.

Напомним, что матч Украина — Болгария состоится в четверг, 11 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.