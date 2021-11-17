Кипер сборной оценил выход в плей-офф раунд.
ГЕОРГИЙ БУЩАН, GETTY IMAGES
17 ноября 2021, 18:55
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной и рассказал, чего ожидает от плей-офф раунда.
"Один мой сейв не делает всю игру. Так что я благодарен ребятам, которые все сделали. Это был не ключевой момент матча.
Думаю, во втором тайме уже все было под нашим контролем и мы взяли 3 очка. У нас было больше желания.
Я доволен результатом, ждем матчи плей-офф. Очень сдержанно все. Хочется тот жребий, который мы сможем пройти", — сказал Бущан в интервью vZbirna.
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