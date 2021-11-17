Украина

Кипер сборной оценил выход в плей-офф раунд.

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной и рассказал, чего ожидает от плей-офф раунда.

"Один мой сейв не делает всю игру. Так что я благодарен ребятам, которые все сделали. Это был не ключевой момент матча.

Думаю, во втором тайме уже все было под нашим контролем и мы взяли 3 очка. У нас было больше желания.

Я доволен результатом, ждем матчи плей-офф. Очень сдержанно все. Хочется тот жребий, который мы сможем пройти", — сказал Бущан в интервью vZbirna.

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