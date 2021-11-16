ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка между национальными командами.

В заключительном и решающем матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Украины в гостях встречается с Боснией и Герцеговиной.

В первом тайме подопечные Александра Петракова контролировали игру и создали несколько опасных моментов, но забить не удалось, а у боснийцев была парочка неплохих контратак.

В середине второго тайма "сине-желтые" открыли счет в матче, когда на 39-й минуте Ярмоленко не смог замкнуть прострел с левого фланга от Цыганкова на ближнюю штангу, но мяч отскочил к Зинченко, который расстрелял пустые ворота.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Зинченко:

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина — Украина.