Украина

Олександр Сирота поділився враженнями від перебування у таборі збірної України.

Захисник київського Динамо Олександр Сирота прокоментував підготовку збірної України до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

"Завжди раді повернутися до збірної. Знаємо, що попереду дуже важливе завдання, починаємо готуватися до цього. Часом вже думаємо про ці матчі відбору. Зараз ще будуть контрольні ігри і ми в них намагатимемося зробити те, що плануємо на Шотландію.

Вважаю, що ми в хорошій фізичній формі. Але треба багато працювати на зборах, бо Шотландія за гру пробігає дуже багато кілометрів. Буде силовий футбол.

В мене вся рідня в Києві, кожного дня спілкуємося. Перше питання завжди: "Чи тихо в вас, чи ні?". Хочу, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася. Завжди намагаєшся про це думати, але на тренуваннях треба зосереджуватися та думати про 1 червня", - сказав Сирота в інтерв'ю YouTube каналу УАФ.

Нагадаємо, 11 травня команда Олександра Петракова проведе спаринг із Боруссією з Менхенгладбаху. Із Шотландією Україна зіграє 1 червня у Глазго.