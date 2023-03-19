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Юхим Конопля розповів про свою травму, яка завадила поїхати у табір збірної України.

Захисник Шахтаря Юхим Конопля прокоментував перемогу над Рухом в УПЛ (2:0), а також розповів про свою травму, яка завадила поїхати у табір збірної України.

Про перемогу над Рухом

"Це необхідно було зробити, аби мати потрібний результат. Як ви бачите, гра вийшла дуже важкою. Добре, що вдалося забити ще в першому таймі два голи, і це допомогло здобути перемогу".

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"Маю ушкодження, яке потребує лікування. Поспілкувався з нашими тренерами й тренерами збірної, і ми вирішили, що я залишуся в клубі, аби відновлюватися.

Це давня проблема, яка турбує мене ще з минулого року. Сьогодні був важливий матч, тому грав "на уколі". Сподіваюся, цієї перерви мені вистачить, аби відновитися. На жаль, не зможу допомогти збірній, але бажаю команді успіху та щиро вболіватиму за неї", — цитує захисника офіційний сайт "гірників".

Відео голів та огляд матчу Шахтар — Рух доступний за посиланням.