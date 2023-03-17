Ротань довикликав Мірошниченка — Зубков та Конопля не допоможуть збірній

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У заявці національної команди відбулись зміни.

Виконуючий обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань вніс зміни до заявки національної команди.

Фахівець перевів із раніше оприлюдненого резервного списку національної команди до основного захисника Олександрії Дениса Мірошниченка.

Також пресслужба УАФ повідомляє, що гравці донецького Шахтаря Олександр Зубков та Юхим Конопля, на жаль, не допоможуть команді.

Обидва гравці недоступні через травми, які отримали напередодні.

Раніше Руслан Ротань довикликав у збірну воротаря Олександрії Микиту Шевченка та захисника Динамо Дениса Попова.