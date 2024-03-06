Україна

Стали відомі арбітри на зустрічі чемпіонату України.

Стали відомі головні арбітри на матчі 20-го туру УПЛ - повідомляє офіційний сайт УАФ.

На кожному з цих матчів працюватиме ВАР.

На матчі Зорі та Миная працюватиме Дмитро Бондаренко, гру Верес — Динамо обслуговуватиме Дмитро Панчишин, матч Дніпра-1 та Руха судитиме Віктор Копієвський, а Металіста 1925 і ЛНЗ — Сергій Задиран.

Також на цей тур призначено наступних арбітрів: Шахтар — Колос — Максим Козиряцький, Чорноморець — Ворскла — Дмитро Євтухов, Полісся — Олександрія — Юрій Іванов, Кривбас — Оболонь — Андрій Коваленко.

Нинішній тур стартує у п'ятницю матчем Дніпра-1 та Руха.