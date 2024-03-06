Стали відомі головні арбітри на матчі 20-го туру УПЛ - повідомляє офіційний сайт УАФ

На кожному з цих матчів працюватиме ВАР. 

На матчі Зорі та Миная працюватиме Дмитро Бондаренко, гру Верес  — Динамо обслуговуватиме Дмитро Панчишин, матч Дніпра-1 та Руха судитиме Віктор Копієвський, а Металіста 1925 і ЛНЗ — Сергій Задиран. 

Також на цей тур призначено наступних арбітрів: Шахтар — Колос — Максим Козиряцький, Чорноморець — Ворскла — Дмитро Євтухов, Полісся — Олександрія — Юрій Іванов, Кривбас — Оболонь — Андрій Коваленко. 

Нинішній тур стартує у п'ятницю матчем Дніпра-1 та Руха. 