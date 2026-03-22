Чемпіон світу з боксу змінює роль у клубі та працюватиме над розвитком футболу.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик обійняв посаду першого віцепрезидента житомирського Полісся. Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram.

“Починаю нову главу – як перший віцепрезидент футбольного клубу Полісся. Для мене це не просто посада. Це можливість впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні.

Я завжди говорив: сила – в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут. Один із перших моїх напрямків буде суддівська реформа в Україні. Вірю, що прозорість та справедливість мають бути основою гри”, – заявив Усик.

Як повідомляє пресслужба клубу, президент Полісся Геннадій Буткевич та Олександр Усик офіційно підписали контракт, за яким боксер переходить зі статусу гравця на адміністративну посаду.

Очікується, що Усик долучиться до стратегічного розвитку клубу, а також працюватиме над популяризацією українського футболу. Одним із ключових напрямків його діяльності стане питання реформування суддівства.

Нагадаємо, Усик підписав контракт із Поліссям у 2023 році та встиг провести кілька товариських матчів за команду. Його дебют відбувся на Winter Cup 2022 у грі проти Вереса (3:1), а другий поєдинок він зіграв у спарингу проти канадського Ванкувера (2:0).