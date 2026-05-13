Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 13 травня 2026 року.

Шахтар продовжує впевнено догравати сезон після дострокового завоювання титулу та здобула чергові три очки в матчі 28-го туру УПЛ проти Оболоні.

Донецький клуб швидко створив комфортну перевагу завдяки голам у дебюті зустрічі, яка запам'яталася чисельними незапланованими паузами через активність російської авіації.

Але все ж матч продовжився. Оболонь скоротила відставання ще до перерви, однак у другому таймі не змогла повернутися в гру. Крапку в матчі поставив Швед наприкінці основного часу.

Шахтар — Оболонь 3:1

Голи: Мейрелліш, 9, Грам, 14, Швед, 90 — Чех, 44

Шахтар: Баглай — Грам, Назарина, Матвієнко, Азарові — Педріньйо да Сілва (Швед, 80), Очеретько, Марлон Гомес (Ізакі, 69) — Проспер (Еліас, 69), Мейрелліш (Цуканов, 80), Невертон.

Оболонь: Марченко — Мединський (Бичек, 80), Жовтенко, Мороз, Семенов, Полегенько — Суханов, Волохатий (Черненко, 90+1), Чех, Третьяков (Лящук, 80) — Т. Лях (Теслюк, 63).

Попередження: Невертон, Азарові — Чех, Т. Лях