Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 14 травня 2026 року.

Кудрівка здобула перемогу над Рухом у матчі 28-го туру Української Прем’єр-ліги — 2:1.

Старт зустрічі вийшов успішним для команди Олександра Протченка: вже на перших хвилинах господарі скористалися грубою помилкою суперника. Максим Бойко втратив м’яч поблизу власного штрафного майданчика, і Андрій Сторчоус відкрив рахунок.

Через кілька хвилин Сторчоус оформив дубль, подвоївши перевагу Кудрівки після добивання.

Після перерви господарі почали діяти більш обережно, граючи за рахунком. Наприкінці матчу Рух зумів скоротити відставання — голом відзначився Віталій Роман, однак на більше гостей не вистачило часу.

Зазначимо, що поєдинок мав відбутися раніше, але був перенесений через тривалу повітряну тривогу.

Після цього матчу Кудрівка має 25 очок і посідає 13-те місце в турнірній таблиці. Це перша перемога команди під керівництвом Протченка. Рух із 21 балом розташувався рядком нижче.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Рух у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Голи: Сторчоус, 9, 13 — Роман, 86

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Коллахуазо (Гусєв, 46), Фарина — Кая (Нагнойний, 75), Думанюк — Козак, Сторчоус (Світюха, 64), Глущенко (Бєляєв, 64) — Овусу (Лєгостаєв, 83).

Рух: Клименко — Копина, Слюсар (Рейляну, 84), Підгурський, Роман — Притула, М. Бойко (Кітела, 46), Таллес — Діалло (Себро, 70), Ігор (Денисов, 62), Алмазбеков (Руніч, 46).

Попередження: Слюсар, Підгурський, Таллес, Ігор, Копина