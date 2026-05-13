Невмотивована команда Арда Турана в багатостраждальній грі взяла чергові три очки в статусі новоспеченого чемпіона.
Шахтар — Оболонь
13 травня 2026, 22:27
Шахтар — Оболонь 3:1
Голи: Мейрелліш, 9, Грам, 14, Швед, 90 — Чех, 44
Шахтар: Баглай — Грам, Назарина, Матвієнко, Азарові — Педріньйо да Сілва (Швед, 80), Очеретько, Марлон Гомес (Ізакі, 69) — Проспер (Еліас, 69), Мейрелліш (Цуканов, 80), Невертон.
Оболонь: Марченко — Мединський (Бичек, 80), Жовтенко, Мороз, Семенов, Полегенько — Суханов, Волохатий (Черненко, 90+1), Чех, Третьяков (Лящук, 80) — Т. Лях (Теслюк, 63).
Попередження: Невертон, Азарові — Чех, Т. Лях