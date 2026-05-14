Хацкевич-молодший приєднався до менеджменту черкаського клубу.

До менеджменту ЛНЗ Черкаси приєдналися керівник селекційної служби Олег Гарас та комерційний директор Артем Хацкевич. Про це повідомила пресслужба клубу.

Артем Хацкевич — син колишнього футболіста та тренера Олександра Хацкевича, який нині працює віцепрезидентом Полісся Житомир. Самому Артему 22 роки.

Упродовж ігрової кар’єри він виступав у системі Динамо Київ, а також грав в оренді за Десна Чернігів та празький клуб FK Spoje Praha.

Хацкевич виступав на позиції опорного півзахисника, однак у 2023 році завершив професійну кар’єру та зосередився на роботі поза полем.