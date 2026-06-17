Україна

Сальваторе Монако розповів про свідому стратегію донецького колективу та особливу роль президента у запрошенні талановитих легіонерів.

Керівник служби селекції Шахтаря Сальваторе Монако став гостем подкасту Sky Calcio Unplugged.

Під час розмови фахівець зазначив, що багаторічна асоціація "гірників" із бразильськими футболістами є абсолютно свідомим вибором.

"Це абсолютно свідомий вибір. Якщо говорити про сучасну історію Шахтаря, то її архітектором є президент клубу Рінат Ахметов. Він чудово розуміється на футболі, а таких президентів насправді небагато. Саме він багато років тому обрав цей шлях і продовжує його дотримуватися.

Президент завжди був закоханий у талант, особливо коли йдеться про атакувальних футболістів. Він вважає, що вінгери, нападники, плеймейкери мають бути здатні створювати щось особливе на полі. Звичайно, талановитих гравців можна знайти будь-де, але бразильський футбол завжди викликав у нього особливе захоплення.

Саме тому через Шахтар пройшли Дуглас Коста, Фернандіньйо, Вілліан, Фред та багато інших футболістів. Сьогодні ми продовжуємо рухатися тим самим шляхом. Водночас не варто забувати й про українських гравців. В Україні завжди було чимало якісних футболістів", — сказав Сальваторе Монако.

Раніше повідомлялося, що Марлон Гомес зацікавив одразу три клуби АПЛ.