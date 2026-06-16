Україна

Шахтар розраховує отримати за бразильського хавбека щонайменше 20 мільйонів євро.

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес потрапив до сфери інтересів одразу кількох представників англійської Прем'єр-ліги. За інформацією Sportsboom, за 22-річним бразильцем уважно стежать Астон Вілла, Ньюкасл і Сандерленд.

Чинний контракт футболіста з донецьким клубом розрахований до грудня 2028 року. Керівництво чемпіонів України не має наміру знижувати свої фінансові вимоги та оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Марлона Гомеса також проявляє Лейпциг.

У сезоні-2025/26 бразилець провів 34 матчі у складі Шахтаря в усіх турнірах, записавши до свого активу два забиті м'ячі та чотири результативні передачі.

Нагадаємо, минулого сезону команда Арди Турана здобула чемпіонський титул в УПЛ та напряму кваліфікувалася до основного етапу Ліги чемпіонів.