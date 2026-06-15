Україна

29-річний голкіпер провів за клуб 51 матч.

Лівий Берег офіційно повідомив про завершення співпраці з воротарем Максимом Механівим.

29-річний голкіпер приєднався до київського клубу взимку 2024 року. Разом із Лівим Берегом він двічі ставав бронзовим призером Першої ліги, а також був основним воротарем команди в сезоні 2024/25 в Українській Прем’єр-лізі. Окрім того, гравець був визнаний найкращим гравцем клубу в тому сезоні. Проте, в сезоні 2025/26 Максим поступився місцем новачку Роману Жмурку, який не дав приводів для ротації.

Загалом Механів провів за клуб 51 матч, у яких пропустив 56 м’ячів. У 13 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Лівий Берег завершив сезон на третьому місці Першої ліги та здобув путівку до УПЛ після перемоги над Олександрією за сумою двох матчів.