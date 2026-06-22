Україна

Ще кілька трансферних новин від українських клубів.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід двох півзахисників — В'ячеслава Танковського та Марко Подоляка.

У футболістів закінчилися контракти і сторони вирішили їх не продовжувати.

Минулого сезону Танковський провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист. На рахунку Подоляка лише один поєдинок.

Епіцентр, у свою чергу, попрощався з нападником Андрієм Борячуком, який виступав за клуб УПЛ з літа минулого року.

Минулого сезону Борячук відіграв 12 матчів, у яких забив один гол.

Насамкінець склад львівського Руху залишив Василь Руніч, який виступав за "львів" з весни 2020 року.

Минулого сезону Руніч провів 24 матчі, в яких віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Задерака — перший літній новачок Буковини.