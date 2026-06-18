Україна

Декілька кадрових та трансферних новин від клубів української Прем'єр-ліги.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують роботу над своїми складами перед стартом підготовки до нового сезону в УПЛ.

Кривбас оголосив про відхід захисника Івана Дібанго. У 24-річного камерунця закінчився контракт і він став вільним агентом, але не надовго – він вже підписав угоду з австрійським ЛАСКом до літа 2029 року.

Дібанго виступав за криворізький клуб з літа 2022 року — на його рахунку 96 матчів, один гол та 15 результативних передач.

Рівненський Верес оголосив про відхід двох захисників — Сергія Корнійчука та Романа Гончаренка.

У Корнійчука закінчилася оренда і він повертається у Полісся — минулого сезону Сергій провів 13 матчів.

Гончаренко отримав статус вільного агента. Він виступав за Верес із 2024 року. Минулого сезону Роман провів 19 поєдинків.

У той же час Оболонь продовжила контракти з двома гравцями — вінгером Ігорем Мединським та нападником Денисом Теслюком. Деталі нових контрактів не розголошуються.

Минулого сезону 33-річний Мединський провів 21 матч, а на рахунку 23-річного Теслюка 14 поєдинків — один гол та один асист.

Раніше повідомлялося, що Михайленко переніс операцію та пропустить передсезонну підготовку Динамо.