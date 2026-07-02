Україна

Солідний бонус для команди Сергія Нагорняка, яка змогла залишитись у Прем'єр-лізі.

Епіцентр на своєму офіційному сайті оголосив про те, що у наступному сезоні української Прем'єр-ліги виступатиме на своєму домашньому стадіоні у Кам'янці-Подільському.

У новому сезоні команда Сергія Нагорняка проводитиме домашні поєдинки на міському стадіоні імені Г. Тонкочеєва.

"Попереду – новий чемпіонат в Українській Прем’єр-лізі. Минулого сезону ФК Епіцентр змушений був проводити свої домашні матчі на інших стадіонах України. Ми вдячні усім аренам, які гостинно прийняли наші поєдинки. Безмежна подяка кожному та кожній, хто підтримував нас в інших містах. Тепер ФК Епіцентр повертається до Кам’янця-Подільського!

Офіційно повідомляємо, що в сезоні 2026/2027 років наш клуб проводитиме домашні матчі в рідних стінах – на міському стадіоні імені Г. Тонкочеєва, розташованому в Кам’янці-Подільському на проспекті Грушевського, 29.

Ми впевнені, що трибуни рідної арени завжди будуть заповнені, а наша команда тішитиме шанувальників та прихильниць блискавичною грою та позитивними результатами. Дякуємо усім, хто доклав максимум зусиль для того, щоб Епіцентр повернувся до Кам’янця-Подільського. Вдячні всім, хто допомагає нам і надалі розвивати футбол не лише в місті, а й на Хмельниччині та в інших регіонах України. Разом ми – потужна сила, яка неодмінно приведе нас до підкорення нових висот!

Кам’янець-Подільський, зустрічай УПЛ уже влітку 2026 року!", — сказано у заяві клубу.

Минулого сезону Епіцентр більшість "домашніх" матчів провів у Тернополі, після чого перебрався на арену Лівий Берег у Києві. За підсумками сезону Епіцентр фінішував на десятому місці в УПЛ.

Епіцентр вже готується до нового сезону і вже встиг провести два спаринги — у першому команда розгромила вінницьку Ниву (4:1), а в другому обіграла Агробізнес (3:1). Наступна зустріч проти Буковини – 4 липня.