Україна

25-річний центрбек уперше у кар'єрі спробує свої сили за межами рідної країни.

Епіцентр оголосив про підписання контракту з албанським центральним захисником Серьяном Репаєм. Футболіст став другим літнім новачком команди з Кам’янця-Подільського.

25-річний оборонець до цього моменту виступав виключно в чемпіонаті Албанії. За час професійної кар'єри він провів 182 матчі, а також має досвід участі в Юнацькій лізі УЄФА.

Останнім клубом Репая була Вора, за яку він виступав у минулому сезоні албанської Суперліги. Захисник зіграв 33 матчі в чемпіонаті та один поєдинок у Кубку країни, записавши на свій рахунок результативну передачу.

Для албанця перехід до Епіцентра стане першим досвідом виступів за межами батьківщини.