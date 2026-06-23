Україна

Правий захисник і центральний півзахисник стануть вільними агентами.

Правий захисник Володимир Танчик і центральний півзахисник Єгор Демченко залишають Епіцентр, передає офіційний сайт клубу.

Танчик (34 роки) із вересня 2024 року провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами й трьома асистами. На рахунку Демченка (28 років), який склад Епіцентру поповнив у лютому 2025-го, два результативних удари й дві гольові передачі в 25-ти поєдинках.

Клуб із Кам'янця-Подільського під керівництвом Сергія Нагорняка дебютував в УПЛ, фінішувавши десятим у сезоні-2025/26.

Нагадаємо, нещодавно Епіцентр оголосив про підписання албанського оборонця.