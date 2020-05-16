У аутсайдера Первой лиги зараженных не обнаружено.
Фото ФК Черкащина
16 мая 2020, 14:34
Игроки, тренеры и клубный персонал ФК Черкащина прошли тестирование на коронавирус — сообщил официальный сайт клуба.
Результаты всех тестов — отрицательные, поэтому команда продолжает подготовку к возобновлению сезона.
После 19-ти туров Черкащина занимает последнее место в Первой лиге, отставая на 5 очков от идущего предпоследним Металлурга Запорожье и на 8 — от спасительного 14-го места, на котором разместились Балканы.
Ранее успешно прошел тест на коронавирус один из лидеров Первой лиги Оболонь-Бровар.