Украина: Первая лига

У аутсайдера Первой лиги зараженных не обнаружено.

Игроки, тренеры и клубный персонал ФК Черкащина прошли тестирование на коронавирус — сообщил официальный сайт клуба.

Результаты всех тестов — отрицательные, поэтому команда продолжает подготовку к возобновлению сезона.

После 19-ти туров Черкащина занимает последнее место в Первой лиге, отставая на 5 очков от идущего предпоследним Металлурга Запорожье и на 8 — от спасительного 14-го места, на котором разместились Балканы.

Ранее успешно прошел тест на коронавирус один из лидеров Первой лиги Оболонь-Бровар.