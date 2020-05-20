Украина: Первая лига

Харьковский клуб уверен, что Первая лига обязана быть доиграна до конца.

Металлист 1925 выступил с официальным заявлением по вопросу о том, следует ли доигрывать нынешний сезон в Первой лиге.

"В последнее время в некоторых всеукраинских СМИ стала появляться информация с комментариями руководителей некоторых клубов о нецелесообразности доигрывание чемпионата, в частности, в Первой лиге. Но как можно объявить победителя и призеров соревнований, если в турнире сыграно чуть более 63% матчей? Тем более, учитывая турнирную ситуацию, которая сейчас есть во втором по силе дивизионе отечественного футбола", — гласит заявление харьковчан.

"Если клубы подавали заявки на участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ, если клубы подписывали декларации и согласия, а также гарантировали свое участие в течение всего сезона, как можно ставить вопрос в плоскости "хотим" или "не хотим"? Мы обязаны решить судьбу соревнований на поле!"

"Руководство и учредители ФК "Металлист 1925" всегда подчеркивали необходимость четко выполнять регламентные нормы и проводить соревнования по документам, которые были утверждены руководящими органами украинского футбола. Мы против любых попыток манипулировать Регламентом".

Football.ua обращался ко всем клубам Первой лиги за комментариями по этому вопросу, если они не обозначили свою позицию ранее. Среди тех, кто ответили, Кремень выступает против возобновления сезона, Черноморец готов принять любое решение, а Минай и Волынь выступают за доигровку, чтобы все решилось на поле.