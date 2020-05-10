Украина: Первая лига

Харьковский клуб выйдет с карантина на следующей неделе.

Футбольный клуб Металлист 1925, выступающий в Первой лиге Украины, на своем официальном сайте объявил о предстоящем возобновлении тренировочного процесса.

Как сообщает пресс-служба клуба, подопечные Андрея Демченко вернутся к тренировкам 12 мая. Приказ был подписан генеральным директором Владимиром Линке.

Напомним, ранее УАФ обсудила возможность и сроки возобновления футбольных турниров. Ожидается, что все клубы приступят к тренировкам 12 мая. Ориентировочные даты старта чемпионатов пока неизвестны.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.