Украина: Первая лига

Президент Украинской ассоциации футбола прокомментировал решение возобновить игры Первой лиги.

Андрей Павелко уверен, что спортивный принцип должен быть превыше всего, а также выразил благодарность руководителям клубов за принятое решение продолжить чемпионат в Первой лиге

"Победители Первой лиги, как и в УПЛ, будут определены по спортивному принципу! Чемпионат продолжится в ближайшее время. Такое решение приняли представители клубов лиги по итогам совместного совещания, которое состоялось сегодня и в которой имел честь принять участие.

Совещание было собрано по инициативе Исполкома УАФ и я благодарен руководителям профессиональных клубов за конструктивную позицию. Рад, что после недель безрезультатных дискуссий удалось объединить клубы в этой непростой ситуации. Это еще одна важная победа украинского футбола!

Хотя, пример Карпат и новые случаи заболеваний COVID-19 лишь подтверждают, что ситуация остается действительно сложной. Но результаты матчей и клубы, которые заслуживают повышения в классе, должны определяться на поле, а не в кабинетах! Это принципиальная позиция, поэтому прошу Исполком УАФ поддержать решение ПФЛ. Шаг за шагом украинский футбол возрождается!", — написал в своем Facebook-аккаунте Андрей Павелко.

Отметим, что за доигровку сезона в Первой лиге проголосовали 11 клубов, четыре клуба проголосовали против, а еще один – воздержался.