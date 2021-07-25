Украина: Первая лига

Полузащитник Металлиста поделился ожиданиями от стартующего первенства Первой лиги.

Егор Демченко не скрывает, что Первая лига — лишь промежуточный этап для Металлиста.

"Наша задача — повыситься в классе, и этого никто не скрывает, – цитирует полузащитника официальный сайт Металлиста. – Кроме этого, хочется выиграть все матчи".

"Как говорит наш тренер, мы от своего футбола отступать не будем. Металлист будет играть первым номером и стараться брать максимум очков в каждом матче".

Новичок Первой Лиги Металлист начнет чемпионат матчем на выезде против Альянса в понедельник, 26 июля (начало в 18:30).