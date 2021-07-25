Полузащитник Металлиста поделился ожиданиями от стартующего первенства Первой лиги.
Егор Демченко, фото ФК Металлист
25 июля 2021, 12:53
Егор Демченко не скрывает, что Первая лига — лишь промежуточный этап для Металлиста.
"Наша задача — повыситься в классе, и этого никто не скрывает, – цитирует полузащитника официальный сайт Металлиста. – Кроме этого, хочется выиграть все матчи".
"Как говорит наш тренер, мы от своего футбола отступать не будем. Металлист будет играть первым номером и стараться брать максимум очков в каждом матче".
Новичок Первой Лиги Металлист начнет чемпионат матчем на выезде против Альянса в понедельник, 26 июля (начало в 18:30).