Украина: Первая лига

Главный тренер Металлиста поделился мнением о предстоящем центральном матче Первой лиги.

В девятом туре Первой лиги сыграют занимающий первое место Металлист и идущее третьим Полесье. И хотя в турнирной таблице их разделяет 9 очков, не исключено, что в следующем сезоне им придется встретиться в УПЛ.

"Впереди у команды, возможно, самый сложный соперник из тех, с которыми мы встречались в Первой лиге, – цитирует главного тренера официальный сайт Металлиста. – Полесье укомплектовано опытными исполнителями и управляется очень квалифицированным тренером. Нас ждет интересный матч".

"Соперник первым из наших оппонентов прибыл за день до матча, но мы готовимся в привычном режиме. Главное внимание уделяется тактике".

"В обеих командах есть отсутствующие футболисты. У нас вернулся в строй Балули, но будет ли он играть, решим непосредственно перед матчем".

Матч Металлист — Полесье состоит в пятницу, 17 сентября. Начало в 18:30.