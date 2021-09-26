Бывший форвард Львова продолжит карьеру в Первой лиге.
Юрий Захаркив, ФК Агробизнес
26 сентября 2021, 13:22
Агробизнес на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Юрием Захаркивым.
Детали сделки с 25-летним украинцем не разглашаются.
Минувшим летом Захаркив перебрался в Жетысу, но уже через пять дней покинул казахстанский клуб из-за травмы.
В прошлом сезоне Захаркив выступал за Львов, в котором провел восемь поединков, отметившись лишь одним предупреждением.
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