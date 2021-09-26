Украина: Первая лига

Бывший форвард Львова продолжит карьеру в Первой лиге.

Агробизнес на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Юрием Захаркивым.

Детали сделки с 25-летним украинцем не разглашаются.

Минувшим летом Захаркив перебрался в Жетысу, но уже через пять дней покинул казахстанский клуб из-за травмы.

В прошлом сезоне Захаркив выступал за Львов, в котором провел восемь поединков, отметившись лишь одним предупреждением.

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