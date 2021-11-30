Украина: Первая лига

Хавбек харьковчан поделился своими мыслями после игры с Оболонью.

Полузащитник харьковского Металлиста Евгений Банада прокомментировал победу своей команды в матче 20 тура Первой лиги Украины против Оболони (2:1).

"Если честно, нет ощущения, что мой гол был решающим. Почему? Потому что, когда я забил, счет стал 2:0. Первый гол тоже был очень важным.

Я не удивлен что забил ногой — просто так получалось, что раньше забивал головой. Я много и ногами забиваю. Не важно, как — главное, что гол есть.

Зимний перерыв? Мне кажется, вот именно сейчас нужен перерыв — набраться сил, восстановиться хорошо, залечить микротравмы и затем двигаться во вторую часть сезона", — приводит слова Банады пресс-служба харьковчан.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Оболонь — Металлист.