Лига конференций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги конференций в рамках группы С, в котором сыграют норвежский Буде-Глимт и украинская Заря.

Луганская Заря начинает свой путь по групповому этапу Лиги конференций выездным матчем против норвежского Буде-Глимта.

Главный тренер луганской команды Виктор Скрипник удивил некоторым решениями по своему составу, поставив Артема Громова на позицию центрального нападающего, а вместе с ним в атаке сыграют Владислав Кабаев и Аллахьяр Сайядманеш.

Буде-Глимт: Хайкин — Сампстед, Мое, Лоде, Бьоркан — Брустад-Фет, Берг, Сальтнес — Сольбаккен, Пеллегрино, Ботхейм.

Запасные: Смитс, Хейбротен, Ветлесен, Конрадсен, Моберг, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугиша, Коомсон.



Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо — Назарина, Булеца, Кочергин — Аллахьяр, Кабаев, Громов.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Лунев, Гладкий, Имереков, Фаворов, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.



Матч Буде-Глимт — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за событиями данного противостояния в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.