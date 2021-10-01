Лига конференций

Хавбек луганчан поделился своими эмоциями после игры с Ромой.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кабаев прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги конференций против итальянской Ромы (0:3).

"Не знаю, может во втором тайме физически подсели — со стороны виднее было. Ошибаемся в простых ситуациях. Потом трудно исправлять их. Залетели все голы. Мы все это разбирали, все это тренер говорил, но мы наступаем на те же грабли. Класс футболистов все-таки чувствуется. Хотелось бы о себе говорить, но скажу о Роме, что там, где мы ошибаемся – все их атаки, все голы были забиты с наших ошибок.

Бойцовский характер? Знаете, биться, драться может любой человек. Выйти с желанием играть, даже не надо настраивать тренеру на такие команды. Мы же год играем, чтобы встречаться в еврокубках с такими командами. Желание захлестывает.

Даже те, кто играл в составе, не считаю, что мы сыграли на том уровне, на котором можем. Это бросается в глаза. Говорю сейчас за себя. Сейчас на эмоциях, трудно что-то говорить после такого результата. Настраивались на совершенно другую игру. Собой точно недоволен. Есть над чем работать.

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Было много ошибок в центре поля в простых ситуациях, где нельзя этого делать. Смотришь, как у них капитан Пеллегрини с мячом обращается и понимаешь, почему он играет в Роме, хотя он на год младше.

Есть на кого смотреть, у кого брать, учиться. Все же хотят играть в Европе. А на данный момент они сильнее, это нужно признать. Нужно работать в этом направлении, чтобы играть с такими командами на равных.

Разница в классе? Считаю, что сейчас разница в классе большая. Не скажу, что сильно уступили, но счет на табло, никто не будет спорить с этим. Такие микроэпизоды в обороне, атаке. Вот нам не хватало последней передачи. А у них два гола – последняя передача в ногу. Это нас отличает от таких европейских команд. Уровень чувствуется, по сравнению с Украиной. И физически, и психологически люди лучше готовы", — сказал Кабаев в эфире Megogo после матча.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов луганской Зари во втором поединке группового раунда Лиги конференций УЕФА.