Лига конференций

Янник Вилдсхут поделился своими мыслями после игры с Зарей.

Нападающий софийского ЦСКА Янник Вилдсхут прокомментировал поражение своей команды от луганской Зари (0:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций.

"Этот матч похож на наш первый с Зарей, когда мы не забили, хотя у нас был момент, а соперник это сделал. В первом тайме у меня были моменты, но я принимал неправильные решения. Сейчас мы проанализируем матч и в следующем таких ошибок не допустим.

У меня много моментов, но я не забиваю. Это то, чего мне не хватает. Если я это исправлю – будет здорово. Команда и тренеры вселяют в меня уверенность в себе, мой первый гол будет забит. Иногда начинаешь сомневаться, когда тебе нужно принимать важные решения. Я много тренируюсь, и должен продолжать. Надеюсь, момент, когда я забью, наступит скоро", — приводит слова Вилдсхута Gong.bg.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Заря — ЦСКА София.