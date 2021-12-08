Лига конференций

Форвард луганчан поделился своими ожиданиями перед игрой с Буде-Глимт.

Нападающий луганской Зари Владислав Кабаев прокомментировал предстоящий поединок шестого тура группового этапа Лиги конференций против норвежского Буде-Глимта.

"Это последняя игра в еврокубках и хотелось бы завершить ее на положительной ноте. Наш соперник интересная команда, играющая в сильный футбол. Но мы конкурентоспособны, поэтому сможем дать бой.

Все будет в наших силах и руках. Будем делать все возможное для достижения результата. Заря всегда любила много забивать, но в последнее время мы пропускаем больше и пытаемся исправить ситуацию. Нам нужна победа, поэтому будем стараться побольше забить", — приводит слова Кабаева пресс-служба луганчан.

Напомним, что матч Заря — Буде-Глимт состоится завтра, 9 декабря, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.