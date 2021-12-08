Лига конференций

Украинский специалист поделился своими мыслями накануне игры с Буде-Глимтом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий поединок шестого тура группового этапа Лиги конференций против норвежского Буде-Глимта.

"Очень быстро пронесся осенний еврокубковый период. Можно сразу же вспомнить первую игру в Норвегии. Наш соперник — качественная команда, у которой стоит задача одержать победу. Будем играть с мотивированной командой, но в то же время хотим получить удовольствие от игры — во время и по ее завершению. Мы сосредоточены, никто поблажек и подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно игра все расставит на свои места, но то, что мы выложимся на максимум — это 100 процентов.



Стартовый состав на матч? Посмотрим. У нас еще есть сегодня и завтра тренировки, потому что в такой период часто свой вклад вносят травмы, чего мы не хотим. Будем отталкиваться от этого фактора. А так эти две игры, безусловно, для нас важны как для престижа, так и для турнирной таблицы. Мы готовимся и хотим выложиться по полной.



К команде присоединился Дмитрий Хомченовский — вчера он тренировался со всеми, но будем следить за его состоянием. Максим Лунев еще восстанавливается. А так, кроме Никиты Шевченко, все в составе и боевой готовности. Будут играть лучшие", — приводит слова Скрипника пресс-служба луганчан.

Напомним, что матч Заря — Буде-Глимт состоится завтра, 9 декабря, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.