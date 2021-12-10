Лига конференций

Наставник луганчан поделился своими мыслями после игры с норвежским клубом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал ничейный результат в поединке шестого тура группового этапа Лиги конференций против норвежского Буде-Глимта (1:1).

"Буде-Глимт заслуживает комплиментов за эту кампанию в Лиге конференций. Мы понимали, с каким соперником встречались, и их даже Рома не смогла обыграть.

В этот раз мы решили играть от обороны, старались играть компактно, без зон для быстрых игроков соперника. Старались терпеть и играть против мяча. Сыграли вничью и есть такое чувство недосказанности, но я благодарен ребятам за работу, которую мы сделали при подготовке к этой игре. Ничья есть ничья. В целом мы довольны.

Возможно, мы подсолили сопернику, так как они не смогли занять первое место в группе. Но мы до игры говорили, что никому подарков делать не собираемся. Мы смотрим на себя, хотим играть за свой клуб и за свою страну, что сегодня ребята и показывали, выложившись на поле на 100 процентов", — сказал Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

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