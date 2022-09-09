Ліга конференцій

Валерій Городов поділився своїми думками після гри з АЗ.

Тренер Дніпра-1 Валерій Городов прокоментував поразку своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій проти голландського АЗ (0:1).

"Я вже казав, що наші суперники – це дуже кваліфікована команда. Індивідуальна майстерність їх на високому рівні. До голу біля наших воріт практично не було моментів, але у тому епізоді недопрацювали в обороні захисники. Після голу вже було тяжко. Ми намагалися зробити що небудь в атаці, але не склалося. Ми виграли багато верхових єдиноборств, проте у нас не було підбирань. Це вплинуло на результат.

Артем Довбик дуже старався. Йому треба було багато м’ячів зберегти для команди, проте мало що виходило. Усі гравці старалися. Це для нас це тільки перша гра у груповому раунді Ліги Конференцій. Нам треба буде зробити аналіз матчу і рухатися далі", - наводить слова Городова прес-служба Дніпра-1.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Днепр-1 — АЗ.