Ліга конференцій

Найкращим гравцем матчу став півзахисник АЗ Дані де Віт.

Дніпро-1 у стартовому матчі групового етапу Ліги конференцій мінімально поступився голландському АЗ із рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий у середині другого тайму, а його автором став півзахисник АЗ Дані де Віт, який і був визнаний найкращим гравцем зустрічі за версією SofaScore. Портал оцінив його дії у 7,9 балів.

Найкращим гравцем Дніпра-1 став захисник Олександр Сваток, який отримав 7,2 бали. Найгіршими у складі дніпрян були захисник Габріель Бузанелло та хавбек Валентин Рубчинський – 6,3 бала.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Днепр-1 — АЗ.