Ліга конференцій

Півзахисник Дніпра-1 відвідав прес-конференцію напередодні гри з Вадуцом.

Хавбек СК Дніпро-1 Руслан Бабенко відповів на питання журналістів напередодні матчу проти ліхтенштейнського Вадуца третьому турі Ліги Конференцій.

Нагадаємо, виїзний поєдинок "спортклубівців" пройде у четвер, 13 жовтня, о 22:00 за київським часом.

"Звичайно, перемога над Аполлоном — це для нас перша, історична перемога у єврокубках. Вона підняла нам і моральний дух, і ми повірили у себе. Маю надію на те, що ми і завтра зуміємо досягти позитивного для себе результату.

Ми познайомилися із грою Вадуца – це дуже така бойова команда. Суперник непростий, адже у кваліфікації Вадуц пройшов і австрійський Рапід, і хорошого суперника із Туреччини. У них є дуже добрі два центральних півзахисники. Це для нас буде дуже тяжкий матч, але ми звичайно розраховуємо на те, що зуміємо взяти три очки".

Також Руслан відповів на питання, чи переживає зараз нове футбольне життя.

"Так, можливо, зараз найкращий етап моєї кар’єри. Зараз граю у команді з мого рідного міста. Пробую насолоджуюся грою і кожним тренуванням. Сподіваюся, що так буде і далі".

Насамкінець 30-річний хавбек розказав, чи замислюються у команді про вихід із групи.

"Так, звичайно, ми десь це тримаємо у голові, але для нас найважливіша гра завжди наступна, і не важливо де саме – в єврокубках чи у чемпіонаті. Постійно налаштовуємося на найближчу гру" — підсумував Бабенко.

Зазначимо, у минулому матчі Дніпро-1 у рамках УПЛ розгромив Львів (3:0).