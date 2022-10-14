Ліга конференцій

Коментар головного тренера СК Дніпро-1 після перемоги над Вадуцем.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер поділився враженнями від перемоги своєї у команди у матчі четвертого туру Ліги Конференцій з ліхтенштейнським Вадуцем (2:1).

Нагадаємо, м'ячі у складі "дніпрян" забивали Яніс Амаш та Артем Довбик. Другий подарував українській команд 3 очки на останніх хвилинах.

"Валідол, та ще й який! Важка гра, звичайно, вийшла. У першому таймі все непогано виходило до забитого голу. Але швидко пропустили. У другому таймі було занадто багато браку, особливо при виході з оборони. Дуже часто обрізалися, і через це було багато моментів біля наших воріт.

Вадуц – агресивна команда, і вона дуже добре зіграла. В них були моменти, але ми забили дуже потрібний гол, здобули результат, завоювали три очки. Це дуже тішить, адже залишаємось конкурентоздатними у турнірній боротьбі.

Звичайно, ще розберемо цей матч, поговоримо з гравцями. Була важка гра, хлопці втомилися. Ми багато часу проводимо у дорозі, не завжди встигаємо як слід відновлюватися, через що накопичується втома. А через два дні в нас знову гра, тож будемо готуватися далі".

Далі тренер "спортклубівців" відповів на питання, чи знала команда перед матчем, що перемога Аполлону загострила боротьбу у групі.

"Ми все розуміли. Але це футбол, є результат, і це на даний момент – найголовніше. Такі матчі забирають дуже багато нервових клітин, але переможна розв’язка надає нових сил, емоційно дуже позитивно впливає. Тому особливо тішить, що змогли забити та перемогти".

Насамкінець 39-річний фахівець прокоментував підтримку українських уболівальників.

"Звичайно, дуже приємно було побачити стільки вболівальників, які нас підтримували. Ми їх чули та бачили, що надавало сил. Добре, що вдалося перемогти та віддячити їм за таку палку підтримку. Велика їм подяка!" — підсумував Кучер.