До вашої уваги пресконференцію за участю головного тренера Дніпра-1.
ОЛЕКСАНДР КУЧЕР, СК ДНІПРО-1
26 жовтня 2022, 18:31
Дніпро-1 готується до матчу 5-го туру групової стадії Ліги конференцій. Суперником дніпрян буде кіпрський Аполлон.
Напередодні поєдинку, сьогодні о 19:00, відбудеться пресконференція головного тренера команди Олександра Кучера.
Пропонуємо вам відеотрансляцію пресконференції:
Матч Дніпро-1 — Аполлон відбудеться 27 жовтня, старт — о 20:00. На Football.ua пройде онлайн-трансляція поєдинку.