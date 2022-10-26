Дніпро-1 готується до матчу 5-го туру групової стадії Ліги конференцій. Суперником дніпрян буде кіпрський Аполлон.

Напередодні поєдинку, сьогодні о 19:00, відбудеться пресконференція головного тренера команди Олександра Кучера.

Пропонуємо вам відеотрансляцію пресконференції:

Матч Дніпро-1 — Аполлон відбудеться 27 жовтня, старт — о 20:00. На Football.ua пройде онлайн-трансляція поєдинку. 