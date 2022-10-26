Ліга конференцій

Нещодавно Нобре працював четвертим арбітром на матчі між Лейпцигом та Шахтарем.

Матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій між Дніпром-1 та кіпрським Аполлоном обслужить бригада арбітрів із Португалії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено Антоніу Нобре, який нещодавно працював четвертим рефері на матчі Ліги чемпіонів між Лейпцигом та Шахтарем.

Допомагатимуть головному арбітру на лініях його співвітчизники — Педру Рібейру та Нельсон Перейра. Резервним рефері призначено Рікарду Байшинью.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — Аполлон відбудеться завтра, 27 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.