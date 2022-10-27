Ліга конференцій

Зухвала заява гравця кіпрської команди перед матчем з лідером українського чемпіонату.

Голкіпер Аполлону Александар Йовановіч висловився напередодні матчу Ліги конференцій з Дніпром-1.

"Наші цілі на матч ясні. Ми знаємо, що робити. Ми добре підготовлені психологічно і фізично. Я вірю у наших гравців, що ми зуміємо завтра здобути гарний результат. Перемога – це єдине, що може нас влаштувати, щоб ми зуміли досягти остаточного успіху у групі.

Більшої мотивації, ніж грати у єврокубках для нас не існує. Ми мотивовані і налаштовуємося на гру максимально концентровано. Ми представляємо Кіпр у цьому турнірі і у нас залишилося лише два матчі у групі, тому ми максимально концентруємося, щоб досягти позитивного результату. Я спілкувався із партнерами по команді й усі вони налаштовані, як справжні вбивці. Немає більшої мотивації, ніж та, що ми у разі успіху можемо грати навесні в плей-оф Ліги конференцій. Треба виграти цю гру і ми створимо нову історію для Кіпру, і для нашого клубу. Ми зможемо це зробити за підтримки наших фанатів, які прибули сюди", — цитує голкіпера офіційний сайт Дніпра-1.

Визначальна гра між дніпровським Дніпром-1 та кіпрським Аполлоном відбудеться 27 жовтня, о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.