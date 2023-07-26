Ліга конференцій

Наставник полтавської команди поділився своїми думками перед грою з Ділою.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував майбутній перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грузинської Діли.

"По-перше, хочу подякувати польській стороні, яка надала нам можливість гарно тренуватися. Ми маємо два поля хорошої якості та всі умови, щоб якісно підготуватися до завтрашньої гри, але кожен тренер знає, що в першому офіційному матчі ти не знаєш, де стоїш, як воно пройде. Тестові матчі — це зовсім інше. Ми хвилюємось, але знаємо, що все залежить від нас.

Звісно, ми дивилися матчі Діли з ДАКом. Вже після першої гри сумнівався, що ДАК пройде далі, бо Діла — дуже технічна команда, в якої дуже кваліфікований тренер та вихованці. На нас чекає дуже потужний матч, але спершу ми маємо дивитися на себе, і тільки потім — на суперника.

План на гру вже є, але ще є час, щоб щось покращити. Багато залежить від настрою гравців. Ми маємо напрацювання, ми знаємо картину, яку хочемо бачити на полі. Суперник зіграв вже два матчі, а ми ще ні, і це мінус для нашої команди", - сказав Скрипник на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Ворскла — Діла відбудеться завтра, 27 липня, о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.