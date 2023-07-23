Ліга конференцій

Перша гра буде номінально домашньою для команди Віктора Скрипника та пройде у польському місті Тихи.

У четвер, 27 липня, полтавська Ворскла стартує у Лізі конференцій, де проведе перший матч другого раунду кваліфікації єврокубкового турніру проти грузинської Діли.

Головним арбітром матчу буде болгарський арбітр Нікола Попов, а допомагатимуть йому Георгій Тодоров та Мартін Венєв. Резервним рефері призначено Івайла Стоянова.

Перша гра буде номінально домашньою для команди Віктора Скрипника та пройде у польському місті Тихи. Початок о 20:30 за київським часом.

Матч-відповідь обслужить бригада арбітрів з Італії. Головним рефері призначено Сімоне Соццу, а його помічники — Давіда Імперіале та Жамал Мохтар. Четвертий арбітр – Андреа Коломбо. Матч заплановано на 3 серпня.