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Football.ua выделяет наиболее интересные события в период с первого по седьмое января.

Ух. Праздники, как и оливье, потихоньку заканчиваются, и пора возвращаться к нормальной жизни. Давайте же взглянем, что происходило с футболом в период, когда многим было немного не до него.

Демьяненко возглавил аутсайдера чемпионата Словакии

Вслед за Алексеем Михайличенко возобновил тренерскую карьеру еще один великий динамовец, Анатолий Демьяненко. После длившейся с 2013 года паузы Демьяненко проверит, есть ли еще порох в пороховницах в чемпионате Словакии. Он возглавил Нитру, а задача стоит предельно простая – спастись от вылета.

Команды из Реюньона, Таити, Гваделупы и еще 7000 других — что такое Кубок Франции

Состоялась 1/32 финала Кубка Франции. ПСЖ, например, разгромил низшелиговый Линас-Монтлери 6:0, но главное, что эта стадия стала поводом для Василия Войтюка углубиться в регламент турнира, в котором принимают участие более семи тысяч (7000) команд! Читайте интереснейший материал и начинайте болеть за Сент-Пьерруа, пока вас не назвали глором.

Криштиану Роналду оформил первый хет-трик в Серии А

Португалец набрал хорошую форму, и матч против крепкого в этом сезоне Кальяри стал бенефисом португальца. Практически 35-летний CR7 мало того, что впервые сделал хет-трик в чемпионате Италии, так еще и ассистировал Гонсало Игуаину. В 15 матчах на счету португальца 13 голов, но Чиро Иммобиле вообще крейзи – 19, и догнать его будет ой как нелегко.

Ман Сити может подписать Матвиенко в январе — The Athletic

Единственный трансферный слух в нашей подборке, зато какой! Источник информации – не какой-то ресурс, собирающий слухи о трансферах по типу картинок "Кем вы будете на Хэлоуин? Выберите из списка на основе вашего дня, месяца и года рождения", а очень уважаемый журналист Дэвид Орнштейн.

Важно понимать, что "горожане" пока что только присматриваются к Николаю. Вряд ли Шахтер отпустит Матвиенко посреди сезона, но в случае удачного выступления Николая на Евро-2020 – чем черт не шутит?

Бавария подписала Нюбеля

Бавария в своем репертуаре – собирает сливки с Бундеслиги, причем делает это бесплатно. Теперь мюнхенцы подобрали голкипера Шальке Александра Нюбеля, который отказался продлевать контракт с "плутами" и перейдет в Мюнхен летом свободным агентом. Еще один бывший вратарь Шальке, Мануэль Нойер, намерен сохранить свое место в основе, но он же ранее не исключал уход из Баварии, да и возраст (скоро 34) способен сыграть свою роль. Перспективы Нюбеля в Мюнхене выглядят вполне рабочими.

Кулусевски стал игроком Ювентуса

Если Бавария собирает сливки в Бундеслиге, то еще один специалист по свободным агентам Ювентус делает это в Серии А. За Деяна Кулусевски, правда, пришлось заплатить Аталанте чеканной монетой — 35 млн евро, еще 9 прописаны в виде бонусов. Ну а что, таковы нынче рыночные цены на одно из главных открытий Серии А. До конца сезона швед будет играть в Парме, а затем присоединится к туринскому гранду.

Моуриньо получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренера Саутгемптона

Жозе Моуриньо не был бы Жозе Моуриньо, если бы не отчебучил что-то особенное. В этот раз португалец пошел посмотреть, что там пишет тренер Саутгемптона. Уже после матча Жозе признался, что у него была перебранка с одним из представителей тренерского штаба "святых" и отметил, что он "был груб, но был груб с идиотом". Наказывать за такие слова португальца не стали.

Зинченко забил первый гол в сезоне за Манчестер Сити

Александр Зинченко ударно начал год, забив свой первый гол в сезоне за Манчестер Сити. Это случилось в Кубке Англии против Порт Вейла. Вскоре после этого украинец не попал в заявку на матч Кубка Лиги против Манчестер Юнайтед. Надеемся, ситуация изменится в игре АПЛ с Астон Виллой на выходных.

Ливерпуль объявил о заключении сделки с Nike

Предыдущий спонсор "красных", New Balance, имел право продлить истекающее соглашение, предложив те же условия, что и конкуренты. Ливерпуль, однако, пожелал сотрудничать с куда более мощным брендом, и через суд таки добился своего. Теперь Ливерпуль продолжит наращивать популярность во всем мире и благодаря амбассадорам Nike – Дрейку, Серене Уильямс и ЛеБрону Джеймсу. Да и про финансовую сторону не стоит забывать: Sportsmail сообщает о 80 млн фунтов за сезон – неплохо, не так ли?

Даниэле де Росси завершил карьеру

Де Росси – все. Чемпион мира 2006 года, легендарный "будущий капитан" Ромы завершил карьеру в далекой Аргентине. В нынешнем сезоне итальянца донимали травмы, из-за чего он сыграл только шесть матчей. Поводом для завершения карьеры, предположительно, стала смена руководства клуба. Что же, теперь ждем Даниэле на руководящей должности в Роме.

Гармаш перешел в Ризеспор

Настоящая трансферная бомба. Сколько раз слышались разговоры о том, что Динамо пора прощаться с Денисом Гармашем, но положа руку на сердце, кто из вас верил, что он уйдет этой зимой? Забавно наблюдать, как резко сменилась риторика: некоторые пишут о том, что без Гармаша станет скучно, другие же отмечают, что это был динамовец до мозга костей, а все ссоры с судьями стали причиной психологической травмы, которую Денису нанес когда-то Юрий Вакс…

Что же, будем наблюдать за приключениями Гармаша и Николая Морозюка в Ризеспоре, ждите теперь больше новостей об этом клубе.

Евгений Музыка, Football.ua