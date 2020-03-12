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Футбольный союз Хорватии решил остановить все футбольные турниры в стране.

В Хорватии состоится незапланированный перерыв во всех футбольных турнирах из-за эпидемии коронавируса — сообщил официальный сайт Футбольного союза Хорватии.

Предварительно матчи чемпионата и Кубока Хорватии не будут проводиться до 31 марта.

В высшем дивизионе Хорватии после 26-ти туров уверенно лидирует Динамо из Загреба, опережающее на 18 очков Риеку, на 17 — Локомотиву и на 16 — Хайдук.

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