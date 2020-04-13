Другое

Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

Football.ua — один из самых крупных новостных футбольных сайтов Украины. Аудитория нашего ресурса достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно многих вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и заняться дискуссией на политические темы. Также наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта.

Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится чуточку веселее. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

В воскресенье, 5 апреля, Артем Милевский дал интервью Великому футболу, в котором рассказал о Хачериди ("У Хачериди то температура, то гипс"), а также поведал, как бы сам проводил карантин, если того потребовала ситуация в Беларуси ("Милевский без футбола – домосед, который купит себе коврик, будет делать планку, валяясь на диване").

В понедельник, 6 апреля, Александр Алиев в своем Инстаграм заявил, что у него повышенная температура и кашель. И это все на фоне того, что за некоторое время до этого он открыто выражал свой скептицизм относительно пандемии коронавируса. Естественно наши читатели не могли обойти стороной данную возможность "зашкварить" экс-игрока Динамо.

Также 6 апреля появилась информация, что Сон Хын Мин пройдет военную службу в армии Южной Кореи. Для Сона это был обязательный пункт, как гражданина своей страны. А потому хавбек выбрал удобный момент для осуществления данного долга перед своей родиной.

Во вторник, 7 апреля, экс-игрок киевского Динамо Сергей Рыбалка вспомнил период выступлений за "бело-синих" и рассказал о причинах ухода из столичного гранда. Одной из таковых был Александр Хацкевич. Данную новость на сайте мы озаглавили цитатой Сергея: "У Хацкевича все плохие, один он хороший".

Не менее резонансной темой стал выход Роналдиньо из парагвайской тюрьмы, информация о чем появилась в среду, 8 апреля. Самыми "точными" комментариями стали:

Также 8 апреля появилась информация, что чемпионат Испании может быть доигран на Канарских островах.

А еще 8 апреля Артем Беседин рассказал о своей дисквалификации, ответив, что "Об этом трудно говорить".

Также 8 апреля Тоттенхэм и Моуриньо "спалились" за нарушением карантина. Португалец провел тренировку своих подопечных в парке, несмотря на то, что в Великобритании бушует пандемия коронавируса...

В четверг, 9 апреля, на нашем сайте вышел материал о лучших футболистах, которые так и не дождались вызова в сборную Украины.

Самый "точный выстрел" был у юзера с никнеймом RS2, который вспомнил скандал в украинском футболе, виновником которого был Сергей Кузнецов.

9-го апреля также мир узнал о новых футбольных правилах от IFAB, где есть много "уточнений" к действующим правилам, копаясь в которых голова по-настоящему "кипит".

Также 9 апреля в рамках проекта "Фан-сектор" вышел материал нашего читателя Сергея Дарвинского о том, как в сезоне-2000/01 Динамо "потянуло за уши" национальное ТВ.

А еще 9 апреля появилось интервью Карлоса Самбрано, где он рассказывал о своем "трудном" уходе из киевского Динамо.

В пятницу, 10 апреля, наш автор Сергей Шевченко выпустил материал, благодаря которому заставил многих наших читателей со стажем любви к футболу углубиться и словить ностальгию от Лацио сезона-1999/00. Автор статьи назвал ту команду "итальянским Манчестер Сити", чем обидел истинных ценителей Кальчо...

Также 10 апреля вышла новость, в которой Яя Туре назвал пятерку лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть в одной команде. Все футболисты были его одноклубниками в Барселоне.

В субботу, 11 апреля, наш автор Антон Рыбаков опубликовал материал под названием " Кадры для Ливерпуля: кто может укрепить "красных" в трансферное окно? ". Разбирая среднюю линию мерсисайдцев Антон упомянул Джеймса Милнера, которому нужна качественная замена, ведь в свои 34 года он не молодеет...

Также 11 апреля мы опубликовали разговор в Инстаграме Николая Морозюка и Александра Алиева, которые обсуждали Дениса Гармаша (совет: сперва прочитайте сам разговор двух экс-игроков Динамо).

Также 11 апреля Евгений Коноплянка заявил, что "Видит Шахтер в финале Лиги Европы".

Руководство Арсенала пообещало выплатить игрокам зарплату в полном объеме, если те добудут путевку в Лигу чемпионов. Что же, "канониры" теперь имеют хороший стимул, однако немногие любители футбола верят в выполнение данной задачи:

У нас на сайте вышел материал, в котором мы разбираем кризис в Барселоне, где в руководстве клуба творятся "мутные дела".

Поль Погба выразил свою функциональную готовность к работе на футбольном поле, оправившись после травмы. Однако, наши пользователи призывают его не форсировать события.

Есть и те, кто считает, что Поль "блефует" и просто лицемерит.

Наш читатель Алексей Головня в "Фан-Секторе" рассказал о самом недооцененном, на его взгляд, футболисте — Кларенсе Зеедорфе. Несомненно Зеедорф был крут. Однако есть и такие пользователи, которые считают, что талант Виктора Коваленко заслуживает не меньшего внимания...

Лукас Эрнандес выразил мнение, что текущую еврокампанию доиграть будет нереально. Что же, мнение француза мы услышали, остается надеяться, что он ошибается. Наверное, он и сам был бы рад оказаться не прав. Впрочем, есть и те, которые готовы распределить награды данного сезона еще до его окончания, включая и трофей Лиги чемпионов!

И здесь сложно не согласиться с автором комментария...

Мотивация победить в Лиге чемпионов есть и у Аарона Рэмси, который переезжал в Турин как раз таки за самым главным трофеем. Но в успех "старой синьоры", да при Сарри, не многие верят.

И опять Джиджи Буффон хедлайнер в комментариях:

Вслед за IFAB некоторые коррективы в футбольные правила готова внести АПЛ. Планируется сделать так, чтобы во время использования системы VAR рефери мог просмотреть эпизод самостоятельно, параллельно обсуждая "картинку" со своими ассистентами.

Футбольный бриллиант из Японии Такефусо Кубо, чей контракт принадлежит Реалу, но играет 18-летний вингер в Мальорке, признался, что поддерживает связь с другим "контрактником" мадридцев Андреем Луниным и они "обсуждают, как будут вместе играть за Реал".

И вот одного нашего пользователи интересует, где именно они будут играть...

Но также наши читатели продолжают получать эстетический кайф от "конфиденциального" диалога Морозюка и Алиева о Гармаше:

Не вспомнить о Динамо также было бы грехом:

Вадим Адаменко, Football.ua